Adalet Bakanlığı bilirkişilik başvuru tarihinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı bilirkişilik başvuruları şubat ayı ortasına kadar devam edecek.

Adalet Bakanlığı "2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı Kapsamında Başvurular İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru" başlıklı bir yazılı açıklama paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bilirkişilik başvuruları 16 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

BİLİRKİİLİK BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada; "Daire Başkanlığımıza ve bilirkişilik bölge kurullarımıza çeşitli nedenlerle bilirkişilik başvurusu süresinin uzatılması yönünde gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi sonucunda başvuru süresinin 16 Şubat 2026 Saat:23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.





2025 Bilirkişilik başvuru tarihi uzatıldı (Bilirkişilik başvurusu nasıl yapılır?)

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

imza(e-imza) veya mobil imza(m-imza) kullanılarak giriş yapılmaktadır. Bilirkişi Portal Google Chrome tarafından desteklendiğinden portalar giriş yapılırken tarayıcı olarak Google Chrome kullanılması gerekmektedir.

Başvuru sırasında Bilirkişi Portal da yer alan uyarı ve menü açıklamalarına dikkat edilmelidir. Girilen bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan başvuru dilekçesi bilgisayara indirildikten sonra e-imza veya m-imza ile imzalanarak gönderilmelidir. Başvuru işlemine başlamadan önce "Programlar" sekmesinden bilgisayarınıza UYAP Editör (UDE) Programını indirip kurmanız gerekmektedir.

İndirmek için https://uyap.gov.tr/UYAP-Editor adresine tıklayınız.

Bilirkişilik başvurusu için en fazla 3 Temel Uzmanlık Alanı ve seçilen temel uzmanlık alanları altında en fazla 3 Alt Uzmanlık Alanı seçim sınırı bulunmaktadır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SÜRECİNİN DETAYI İÇİN TIKLAYIN

