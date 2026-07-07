Ağustos celbi askerlik yerleri için geri sayım sürüyor. Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce yükümlü, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2026 Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak ve sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte merak edilenler…

2026 Ağustos celbi kapsamında askerlik yapacak yükümlülerin gündeminde askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih var. Yayımlanan ilana göre, ağustos celbi askerlik yerleri temmuz ayının son haftasında ilan edilecek. Adaylar online sistem üzerinden bilgilerini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Ağustos celbi kapsamında askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından sınıflandırma işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Sevk döneminde mazeretsiz şekilde bakaya kalan yedek subay ve yedek astsubay adayları ise er statüsünde silah altına alınabilecek.

2026 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

SEVK TARİHLERİ DUYURULDU

2026 Ağustos celbinde yedek subay, yedek astsubay adayları ve birinci grup erler 6 Ağustos'ta, ikinci grup erler 3 Eylül'de, üçüncü grup erler ise 1 Ekim 2026'da birliklerine katılacak. Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.



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