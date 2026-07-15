LGS tercih süreci devam ederken öğrenciler ve veliler gözünü yerleştirme takvimine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar netlik kazandı.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. Tercihlerini tamamlayacak öğrenciler şimdi ise lise yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yerleştirme takvimine göre tercih, yerleştirme ve nakil sürecinin tarihleri belli oldu.

2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında lise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Takvime göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları

2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığının güncel takvimine göre öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme süreci başlayacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Nakil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin yerleştirme işlemleri kesinleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyuruları resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden paylaşacak.

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