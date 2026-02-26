Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adayların gözü sınav tarihine ve uygulamaya ilişkin detaylara çevrildi. ÖSYM tarafından erişime açılan belgeyle bina ve salon bilgileri de netlik kazandı. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

2026-MSÜ kapsamında sınava katılacak adayların sınav merkezleri belli olurken, sınav günü uygulanacak kurallar ve giriş saatleri de yeniden gündeme geldi. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek sınav için adayların sınav binalarına belirlenen saatten sonra alınmayacağı bildirildi. Bu nedenle adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınav günü uygulanacak kurallar kapsamında kimlik kontrolü, güvenlik işlemleri ve salonlara yerleştirme süreci sınav saatinden önce tamamlanacak. ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu uygulama tüm sınav merkezlerinde geçerli olacak.

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü adayın yanında bulundurulması zorunlu olacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafı, sınav merkezi adresi ve sınav kurallarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak.

