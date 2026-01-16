2026 yılına girilmesiyle birlikte tütün ikramiyesi ödemeleri yeniden gündeme geldi. Görev sırasında hayatını kaybeden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife veya harp malulü olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hak sahiplerine yapılan ek ödeme için gözler SGK’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. ''2026 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek?'' sorusuna ise cevap aranıyor.

Tütün ikramiyesi, SGK tarafından vazife malulü olarak kabul edilen er, erbaş, yedek subay ve diğer TSK personeline yönelik yıllık bir ek ödeme olarak biliniyor. Şimdi ise 2026 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek merakla takip ediliyor.

2026 Tütün İkramiyesi ne zaman ödenecek? Gözler SGK açıklamasında!

TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2026?

2026 yılı tütün ikramiyesi ödemeleri 1 Ocak itibarıyla belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanıyor. Mevzuata göre bu ek ödeme yılın ilk üç ayı içinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Ocak, Şubat veya Mart aylarında yapılabilen ödemeler için SGK tarafından henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tütün ikramiyesinin genellikle Ocak ayının sonuna doğru ödenmeye başladığı biliniyor. Resmi duyuru yapıldığında ödeme takvimi netlik kazanacak.

TÜTÜN İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Tütün ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife veya harp malulü olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik bir ödemedir. Bu kapsamda er, erbaş ve yedek subaylar ile 2330 sayılı Kanun çerçevesinde aylık alan korucular ve siviller bu haktan yararlanabiliyor.

Malul kişinin vefatı halinde ise kendisine aylık bağlanmış olan eşi ve çocukları tütün ikramiyesi almaya devam edebiliyor. Ödeme aylık alan hak sahipleri arasında paylaştırılarak yapılıyor.

