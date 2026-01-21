Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. Yayımlanan duyuruda YÖKDİL 2026 oturumuna dair bilgi verildi. Peki, YÖKDİL 2026 ne zaman yapılacak?

2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları 21 Ocak 2026 itibariyle başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 8 Mart'ta yapılacak sınavın başvuruları 29 Ocak'a kadar devam edecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.





2026-YÖKDİL/1 başvuruları başladı! YÖKDİL 2026 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL BAŞVURU SÜRECİNİN AYRINTILARI KILAVUZLA DUYURULDU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

