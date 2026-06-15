Akademik kariyer hedefleyenler ve yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların yakından takip ettiği 2026-YÖKDİL/2 için başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Şimdi ise adaylar ''YÖKDİL son başvuru ne zaman, sınav ne zaman yapılacak?'' sorularını gündeme taşıdı.

2026-YÖKDİL/2 başvuruları için son bir gün kaldı. Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılmak isteyen binlerce aday, başvuru ekranının açılacağı tarihi ve sınavın uygulanacağı günü araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL son başvuru ne zaman, sınav ne zaman yapılacak?

2026-YÖKDİL/2 başvuruları yarın başlıyor! YÖKDİL son başvuru ne zaman, sınav ne zaman yapılacak?

2026 YÖKDİL 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 tarihinde alınmaya başlanacak. Adaylar başvurularını 24 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

2026-YÖKDİL/2 başvuruları yarın başlıyor! YÖKDİL son başvuru ne zaman, sınav ne zaman yapılacak?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 30 Haziran 2026 tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Geç başvuru işlemleri aynı gün saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

2026-YÖKDİL/2 başvuruları yarın başlıyor! YÖKDİL son başvuru ne zaman, sınav ne zaman yapılacak?

2026 YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürecek. 2026-YÖKDİL/2, 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026-YÖKDİL/2 başvuruları yarın başlıyor! YÖKDİL son başvuru ne zaman, sınav ne zaman yapılacak?

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

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