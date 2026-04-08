Aile Hekimliği uygulaması kapsamında 2026/1 iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemi ilan metni paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, iller arası atamalar nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Peki, iller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026/1 İller arası aile hekimliği yerleştirme takvimi açıklandı. Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.

ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI

İller arası aile hekimliği yerleştirme başvuruları 6 Nisan 2026 – 10 Nisan 2026 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında alınacak.Sonuçlar 24 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek, yerleştirme işlemi ise 27 Nisan 2026’da yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın 30/01/2025 tarihli ve 2025/1 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev yaptığı ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.

2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmayan aile hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)

4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme kurasına başvuramayacaktır.

5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına istinaden, Aile hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.

6- Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesine istinaden naklen tayin edilen ancak ayrılış başlayış yapmayanlar İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme Kurasına başvuramayacaktır.

7- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.





