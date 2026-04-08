İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında önemli bir rekora imza atıldı. Hat, 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu 45 bin 981 yolcuyla rekor kırdığını duyurdu.

Mesafeyi 30 dakika kısaltan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı rekor tazeledi

REKOR TAZELEDİ

Uraloğlu “Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik” dedi.

“HER AY 1 MİLYON ÜZERİNDE”

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları söyledi:

Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı (M11), etaplar halinde hizmete girdi. Hattın ilk bölümü (Kağıthane-Havalimanı) 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe bağlantısı 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy Hastane uzatması ise 19 Mart 2024 tarihinde yolcu taşımacılığına açıldı.

Tarih Açılan Etap/İstasyon Konum 22 Ocak 2023 Kağıthane - İstanbul Havalimanı etabı İstanbul 29 Ocak 2024 Gayrettepe istasyonu İstanbul 19 Mart 2024 Arnavutköy Hastane - Taşoluk - İstanbul Havalimanı arası İstanbul

Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 30 dakika, Arnavutköy Hastane'ye ise yaklaşık 41 dakika sürüyor.

