Mesafeyi 30 dakika kısaltan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı rekor tazeledi
İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında önemli bir rekora imza atıldı. Hat, 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi.
- Hattın Kargo Terminali-Kağıthane etabının hizmete sunulduğu 2023'ten bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verildiği belirtildi.
- Her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun bu hat sayesinde daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat ettiği ifade edildi.
- Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'inin Gayrettepe istasyonunu kullandığı açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu 45 bin 981 yolcuyla rekor kırdığını duyurdu.
REKOR TAZELEDİ
Uraloğlu “Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik” dedi.
“HER AY 1 MİLYON ÜZERİNDE”
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının, İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları söyledi:
Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı (M11), etaplar halinde hizmete girdi. Hattın ilk bölümü (Kağıthane-Havalimanı) 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe bağlantısı 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy Hastane uzatması ise 19 Mart 2024 tarihinde yolcu taşımacılığına açıldı.
|Tarih
|Açılan Etap/İstasyon
|Konum
|22 Ocak 2023
|Kağıthane - İstanbul Havalimanı etabı
|İstanbul
|29 Ocak 2024
|Gayrettepe istasyonu
|İstanbul
|19 Mart 2024
|Arnavutköy Hastane - Taşoluk - İstanbul Havalimanı arası
|İstanbul
Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 30 dakika, Arnavutköy Hastane'ye ise yaklaşık 41 dakika sürüyor.