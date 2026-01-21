21 Ocak Çarşamba akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yenilenen lig formatındaki 7. hafta karşılaşmalarıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu kapsamda "Bugün futbolda hangi maçlar var?" sorusu gündeme geldi.

Galatasaray’ın sahasında Atletico Madrid’i konuk edeceği kritik mücadele öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool gibi dev kulüplerin yol haritasını etkileyecek önemli maçlar da futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.

21 Ocak 2026 maç programı: Bugün futbolda hangi maçlar var?

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD’İ KONUK EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bugün İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlyacak. Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Atletico Madrid maçı bugün saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

21 Ocak 2026 maç programı: Bugün futbolda hangi maçlar var?

MAÇ PROGRAMI 21 OCAK 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi

20.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Tabii ve TRT 1)

20.45 Karabağ-Eintracht Frankfurt (Tabii Spor)

23.00 Atalanta-Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)

23.00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise (Tabii Spor 3)

23.00 Slavia Prag-Barcelona (Tabii Spor 2)

23.00 Juventus-Benfica (Tabii Spor)

21 Ocak 2026 maç programı: Bugün futbolda hangi maçlar var?

23.00 Chelsea-Pafos FC (Tabii Spor 4)

23.00 Newcastle United-PSV Eindhoven (Tabii Spor 5)

23.00 Marsilya-Liverpool (Tabii Spor 1)

Suudi Arabistan Pro Ligi

18.30 Al Akhdoud-Al Riyadh

20.30 Al Ettifaq-Neom SC

20.30 Damac FC-Al Nassr

Haberle İlgili Daha Fazlası