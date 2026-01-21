21 Ocak 2026 maç programı: Bugün futbolda hangi maçlar var?
21 Ocak Çarşamba akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yenilenen lig formatındaki 7. hafta karşılaşmalarıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu kapsamda "Bugün futbolda hangi maçlar var?" sorusu gündeme geldi.
Galatasaray’ın sahasında Atletico Madrid’i konuk edeceği kritik mücadele öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool gibi dev kulüplerin yol haritasını etkileyecek önemli maçlar da futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.
GALATASARAY ATLETİCO MADRİD’İ KONUK EDİYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bugün İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlyacak. Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Atletico Madrid maçı bugün saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇ PROGRAMI 21 OCAK 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi
20.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Tabii ve TRT 1)
20.45 Karabağ-Eintracht Frankfurt (Tabii Spor)
23.00 Atalanta-Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)
23.00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise (Tabii Spor 3)
23.00 Slavia Prag-Barcelona (Tabii Spor 2)
23.00 Juventus-Benfica (Tabii Spor)
23.00 Chelsea-Pafos FC (Tabii Spor 4)
23.00 Newcastle United-PSV Eindhoven (Tabii Spor 5)
23.00 Marsilya-Liverpool (Tabii Spor 1)
Suudi Arabistan Pro Ligi
18.30 Al Akhdoud-Al Riyadh
20.30 Al Ettifaq-Neom SC
20.30 Damac FC-Al Nassr