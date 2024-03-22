22 Mart bugün Hakkari'de okullar tatil mi?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 08:22 - Güncelleme: 22 Mart 2024 08:43 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hakkari'de 22 Mart Cuma günü okullar tatil.| Kar yağışının etkili olması nedeniyle Hakkari'de okullar tatil mi değil mi, Hakkari Valiliği'nin açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, detaylar...