22 Mart bugün Hakkari'de okullar tatil mi?
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Hakkari'de 22 Mart Cuma günü okullar tatil.| Kar yağışının etkili olması nedeniyle Hakkari'de okullar tatil mi değil mi, Hakkari Valiliği'nin açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, detaylar...
Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı Hakkari'de yoğun şekilde yaşandı. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniye öğrenciler ve veliler 22 Mart bugün Hakkari'de okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
22 MART BUGÜN HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Son birkaç gündür kar yağışının etkisinde olan Hakkari'de okulların tatil olmasına ilişkin Hakkari Valiliği açıklama yaptı. İl genelinde iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle, yükseköğretim kurumları hariç okullar bir gün süreyle 22 Mart Cuma günü tatil edildi.
HAKKARİ HAVA DURUMU 22 MART 2024
Hakkari'de termometreler - dereceleri gösteriyor. Cuma günü gece saatlerinde -4° ila -7° arasında değişeceği düşünülüyor. Gün boyu etkili olacak kar yağışı hafta sonu da etkisini sürdürecek.