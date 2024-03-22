Sivas Akıncılar ilçesi 22 Mart bugün okullar tatil edildi.| Sivas'ta soğuk havanın da etkisiyle etkili olan kar yağışı sonrası kar tatili olup olmadığı araştırılıyor. Yurt genelinde yağışların ve soğuk havanın etkili olmasıyla öğrenciler ve veliler sıklıkla okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte, detaylar...

22 Mart bugün Sivas'ta okullar tatil mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediği bilgisi için Sivas Valiliği'nin açıklamalarını yakından takip ediyor. Detaylar...

22 MART BUGÜN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

22 Mart Cuma günü Sivas Valiliği'nden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği hususunda bir açıklama yapılmadı. Sivas'ın Akıncılar ilçesinin, Akıncılar Kaymakamlığı adlı resmi sosyal medya hesabı üzerinden 22 Mart 2024 Cuma bugün ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

SİVAS HAVA DURUMU 22 MART 2024

Sivas'ta birkaç gündür etkili olan kar yağışı 22 Mart Cuma günü de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerine kadar devam edecek kar yağışı hafta sonu da etkili olacak. Hava sıcaklığı 2° olması tahmin edilirken gün içinde - derecelere kadar inebileceği düşünülüyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olduğu Sivas'ta, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.