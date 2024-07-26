26 Temmuz Resmi Gazete kararına göre Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 26 Temmuz günü Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete kararlarına göre Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip atandı. Daha önce aynı üniversitede rektör yardımcılığı yaptı.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre 11 üniversitede rektör ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip atandı.

Öğrenciler tarafından yeni rektörün hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ EMİN KARİP KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü'nden 1985 yılında mezun olan Emin Karip, 1984-1986 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Mdürülüğü'nde memur olarak çalıştı.

Bu görevinin ardından 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun" kapsamında devlet adına resmi bursluluk sınavında başarılı oldu ve yurt dışında lisansüstü eğitim görmeye hak kazandı.

University of Minnesota'da bir dönem boyunca İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisansüstü eğitimini University of Pittsburgh'a kabul edildi.

Burada Eğitimde Yönetim ve Politika Çalışmaları alanında Yüksek Lisans yaptı.

1994 yılında ise aynı üniversiteden Kamu Yönetim ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini aldı.

USAID, CDC, RRD, AARP gibi kuruluşlar tarafından finanse edilen projelerde danışman ve araştırmacı olarak çalışmalar yapan Emin Karip 1992-1995 yılları arasında doktora derecesini yaptığı üniversitede Sosyal ve Kent Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yaptı.

Buradaki görevinin ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.

Aynı üniversitede 1996 yılında ise yardımcı doçentliğe atandı.

Ziyaretçi öğretim üyesi olarak doktora derecesini aldığı üniversitede çalışmalara katıldı ve eş zamanlı olarak Aile Sağlığı Konseyinde kıdemli araştırmacı oldu.

199 yılında Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında Doçent unvanını aldıktan sonra Milli eğitim Bakanlığında danışmanlık yapmaya başladı.

Sırasıyla Talim ve Terbiye Kurulu üyesi ve Kurul Başkanı yardımcılığı, Gazi Üniversitesi'nde Profesör, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TEDMEM Direktörlüğü görevlerine getirildi.

2023 yılında ise Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı ve aynı zamanda rektör yardımcılığı yaptı.