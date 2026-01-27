Güncel deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap arıyo

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde küçük ölçekte sarsıntılar gerçekleşmesiyle "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. 27 Ocak 2026 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle birlikle son deprem listesi anlık olarak güncellenebiliyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle birlikte 27 Ocak Salı günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler anlık olarak takip edilebiliyor. Son depremler listesi, büyüklük, merkez üssü ve saat bilgileriyle revize edilmektedir.

AFAD'ın X(Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, saat 14.40'ta Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Derinliği ise 14.64 km olarak kaydedildi.

27 Ocak 2026 deprem listesi paylaşıldı! Az önce deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Ocak Salı günü vatadandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, son olarak 17.32'de Çevirme- Akçadağ bölgesinde 1.7 büyüklüğünde deprem oldu.

27 Ocak 2026 deprem listesi paylaşıldı! Az önce deprem mi oldu?

Haberle İlgili Daha Fazlası