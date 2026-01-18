TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi ile kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuruyu kaçıranlar veya ödeme şartlarını süresinde yerine getiremeyenlere ek bir başvuru süresi geliyor. Peki,2B arazisi nedir? 2B araziler nasıl tescillenir?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamda çıkarılan araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlardır. Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsamaktadır.



DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİR?

Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.



2B ARAZİLER NASIL TESCİLLENİR?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler, Hazine adına tescil edilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 Sayılı Kadastro Kanununun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtilir.

UYGULAMA MEVCUT ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİR Mİ?

Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değildir. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenmiş, halihazırda vatandaşlarımız tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlardır.



