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7 Haziran bu akşamın fikstürüne göre voleybol maçı bulunmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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7 Haziran bu akşamın fikstürüne göre voleybol maçı bulunmuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde mücadele etmeye devam ederken ilk etap karşılaşmaları tamamlandı. Heyecanla takip edilen organizasyon hakkında bu akşam voleybol maçı var mı 7 Haziran araması yapıldı. İlk hafta mücadeleleri Antalya'da gerçekleşti. İşte maç programı...

Filenin Sultanları, VNL'de mücadele ediyorken ilk hafta maçları tamamlandı. Heyecanla takip edilen mücadelelerin ardından bu akşam voleybol maçı yok mu araması yapıldı.

7 Haziran akşamı A Milli Kadın Voleybol Takımının karşılaşması bulunmuyor. 3. etap karşılaşmaları 12 Haziran'da başlarken 16 Haziran'da sona erecek.

2. etabın sonunda takımımız, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son etapta karşılaşacağı takımlar arasında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya yer alıyor.

6 Haziran bu akşamın fikstürüne göre voleybol maçı bulunmuyor - 1. Resim

MİLLETLER LİGİ'NDE FİNAL NE ZAMAN?

Etapların sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan takımlar finallerde yarışacakken finaller 20-23 Haziran'da Tayland'da yapılacak.

12 Haziran | 12.00 | Türkiye-Tayland
13 Haziran | 15.30 | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran | 15.30 | Çin-Türkiye
16 Haziran | 12.00 | Türkiye-Brezilya

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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