8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ikinci haftada devam ediyor. 8 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Yarışmacılar Miyase, Tuğba, Hanife ve Sueda arasından 8 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim belli oluyor.

8 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Sueda gelinler arasında kazanan isim haftaya ve sezona avantajlı başlayacak. Gelinler, kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

8 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

8 Eylül Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında en iyi tarifi yapmak için yarışan gelinlerin mücadelesi ekrana yansıdı. Sezonun ilk haftasında izleyiciler ekran başında toplanırken günün birincisi olan gelinin kim olduğu ise merak ediliyor. 

Miyase, Tuğba, Zehra ve Sueda arasından 8 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Miyase oldu.

8 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde her gelinin altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosu açısından öne çıkıyor.

8 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu:

MİYASE: 18

TUĞBA: 17

HANİFE: 13

SUEDA: 13

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen program hafta içi her gün 14.00'te başlıyor. 

