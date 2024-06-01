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87 yaşında hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
87 yaşında hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi
Tansu Çiller, Kalp Krizi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski başbakan Tansu Çiller'in eşini kaybetmesinin ardından Özer Uçuran Çiller hakkında merak edilenler arasında kimdir, öldü mü gibi sorular yer aldı. Çiller'in acı gününde sevenleri yanında destek olurken hasta mıydı merak edildi. İşte hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşini kaybetmesiyle beraber Özer Uçuran hakkında neden öldü, hastalığı neydi gibi aramalar yapıldı. Vatandaşın gündeminde yer alan isim hakkında bilgiler.

Özer Uçuran, Yeniköy'deki kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

21 Eylül 1937 yılında dünyaya geldi. Mühendis ve iş insanı olan isim, Tansu Çiller ile 1963 yılında evlendi ve 2 çocuk sahibidir.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik eğitimi aldı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandıktan sonra çalışma hayatına Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak başladı.

87 yaşında hayatını kaybeden Özer Uçuran Çiller, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi - 1. Resim

Mehmet Emin Karamehmet'in yanında Çukurova Holding'te CEO olarak görev yapan Çiller, 1981 senesinde eşi ile beraber Marsan Marmara Holding'i kurmuştur. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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