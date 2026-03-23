A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları satışa çıktı! Milli Takım formaları nereden alınır, ne kadar?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun tanıttığı yeni sezon formaları futbolseverlerin gündemine oturdu. İç saha ve deplasman tasarımlarıyla dikkat çeken ürünlerin satış detayları ve fiyat aralıkları merak ediliyor.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezonda (2026/27) sahaya çıkacağı formalar kamuoyuna tanıtıldı.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN YENİ FORMALARI SATIŞA ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni iç saha ve deplasman formalarını resmi olarak tanıttı. Yapılan açıklamada “Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları.” ifadeleri kullanılarak yeni tasarımların iddialı mesajı vurgulandı.
Yeni formaların tasarımları da dikkat çekti.
MİLLİ TAKIM FORMALARI NEREDEN ALINIR?
A Milli Takım’ın yeni sezon formaları resmi satış kanalları üzerinden taraftarlarla buluştu. Ürünler TFF'nin online satış sitesinde (https://eshop.tff.org/) üzerinden satışa sunulmuş durumda.
FORMA TÜRLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU
Yeni sezon formaları farklı kategorilerde satışa sunularak her bütçeye hitap etmeyi amaçlıyor. Açıklanan fiyatlara bazı fiyatlandırmalar şu şekilde:
Maç forması 8.799 TL,
Stadyum forması 6.099 TL,
Kaleci forması 5.499 TL
Taraftar forması 4.099 TL,
Maç Önü Forması: 2.499 TL,
Milli Takım Çocuk Set: 2.699, 90 TL