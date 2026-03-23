Türkiye Futbol Federasyonu’nun tanıttığı yeni sezon formaları futbolseverlerin gündemine oturdu. İç saha ve deplasman tasarımlarıyla dikkat çeken ürünlerin satış detayları ve fiyat aralıkları merak ediliyor.

A Milli Futbol Takımı’nın yeni sezonda (2026/27) sahaya çıkacağı formalar kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtımın ardından ürünler satışa sunulurken, taraftarlar hem tasarımları hem de fiyatları yakından incelemeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni iç saha ve deplasman formalarını resmi olarak tanıttı. Yapılan açıklamada “Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları.” ifadeleri kullanılarak yeni tasarımların iddialı mesajı vurgulandı.

Yeni formaların tasarımları da dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM FORMALARI NEREDEN ALINIR?

A Milli Takım’ın yeni sezon formaları resmi satış kanalları üzerinden taraftarlarla buluştu. Ürünler TFF'nin online satış sitesinde (https://eshop.tff.org/) üzerinden satışa sunulmuş durumda.

FORMA TÜRLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni sezon formaları farklı kategorilerde satışa sunularak her bütçeye hitap etmeyi amaçlıyor. Açıklanan fiyatlara bazı fiyatlandırmalar şu şekilde:

Maç forması 8.799 TL,

Stadyum forması 6.099 TL,

Kaleci forması 5.499 TL

Taraftar forması 4.099 TL,

Maç Önü Forması: 2.499 TL,

Milli Takım Çocuk Set: 2.699, 90 TL

