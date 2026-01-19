A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 Ocak 2026 perşembe günü raflara hangi ürünler gelecek?
A101 marketler zinciri, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklenen aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. 22 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde teknolojiden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Alışveriş listelerini hazırlayan vatandaşlar, bu hafta A101 raflarında yer alacak avantajlı ürünleri ve fiyat etiketlerini yakından takip ediyor. İşte, 22 Ocak 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101'in 22 Ocak 2026 Perşembe günü için hazırladığı Aldın Aldın aktüel kataloğu belli oldu. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında teknolojik cihazlar, beyaz eşya, mutfak ürünleri ve ev tekstili dikkat çekiyor. Mağaza stoklarıyla sınırlı olan bu ürünler, cazip fiyat seçenekleriyle hem bütçe dostu bir alışveriş imkanı sunuyor hem de evdeki eksikleri tamamlamak isteyenlere hitap ediyor. Elektronik ürünlerden gıdaya kadar uzanan geniş liste, Türkiye genelindeki tüm A101 şubelerinde aynı anda satışa sunulacak.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 OCAK 2026
55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL
Akıllı Saat 899 TL
Telefon tutucu 89,50 TL
Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL
RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL
SEO3 Max Elektrili Moped 39.990 TL
RC3 Plus 50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL
No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
Waffle Makinesi 999 TL
Mekanik Silindir Termosifon 6.999 TL
Buharlı Temizleyici 2.999 TL
Kahve/Baharat Öğütücü 649 TL
Elektrikli Cezve 299 TL
Dijital Baskül 329 TL
Çay Makinesi 1.699 TL
Saç Maşası 799 TL
Çubuk Blender 599 TL
Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL
Çalışma Masası 999 TL
5 Raflı Metal Kitaplık 749 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 24,50 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 749 TL
Lisanslı Organizer 29,50 TL
Lisanslı Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 69,50 TL
Düzenleyici Kutu 59,50 TL
Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL
Opal Pasta Tabağı 74,50 TL
Sarımsak Ezici 49,50 TL
Tepsili Baharatlık Seti 6'lı 299 TL
Çift Kişilik Battaniye 599 TL
Koltuk Örtüsü 159 TL
Çift Kişilik Yorgan 999 TL
Canlı Çiçek Bambu 99,50 TL
Tek Kişilik Yorgan 849 TL
Koyu Kahve Krem Boya 100 ml 29,50 TL
Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 75 ml 49,50 TL
İnşaat Araçları 199 TL
Barbie Malibu Bebek ve Oyun Seti 669 TL
Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 999 TL
Kurbağa Denge Oyunu 125 TL
43 Parça Tren Seti 249 TL
Oyuncak Peluşlu Hayvan Taşıma Çantası 239 TL
Craft and Arts Boyama Seti 249 TL
Ponponlu Kalemlik 119 TL
Dondurulmuş Orman Meyveleri 300g 199 TL
Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL
Dondurulmuş Cevizli Nar Ekşili Lahmacun 175 TL
Dondurulmuş Kakao Kremalı Muska Katmer 2'li 119,50 TL
Kil Maskesi 169 TL