A101 marketler zinciri, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklenen aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. 22 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesinde teknolojiden ev tekstiline, mutfak gereçlerinden ulaşım araçlarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Alışveriş listelerini hazırlayan vatandaşlar, bu hafta A101 raflarında yer alacak avantajlı ürünleri ve fiyat etiketlerini yakından takip ediyor. İşte, 22 Ocak 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'in 22 Ocak 2026 Perşembe günü için hazırladığı Aldın Aldın aktüel kataloğu belli oldu. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında teknolojik cihazlar, beyaz eşya, mutfak ürünleri ve ev tekstili dikkat çekiyor. Mağaza stoklarıyla sınırlı olan bu ürünler, cazip fiyat seçenekleriyle hem bütçe dostu bir alışveriş imkanı sunuyor hem de evdeki eksikleri tamamlamak isteyenlere hitap ediyor. Elektronik ürünlerden gıdaya kadar uzanan geniş liste, Türkiye genelindeki tüm A101 şubelerinde aynı anda satışa sunulacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 OCAK 2026

55" 4K whaleOS Led Tv 16.499 TL

Akıllı Saat 899 TL

Telefon tutucu 89,50 TL

Kablosuz Bluetooth Hoparlör 539 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 Ocak 2026 perşembe günü raflara hangi ürünler gelecek?

RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL

SEO3 Max Elektrili Moped 39.990 TL

RC3 Plus 50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 15.999 TL

No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Waffle Makinesi 999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 Ocak 2026 perşembe günü raflara hangi ürünler gelecek?

Mekanik Silindir Termosifon 6.999 TL

Buharlı Temizleyici 2.999 TL

Kahve/Baharat Öğütücü 649 TL

Elektrikli Cezve 299 TL

Dijital Baskül 329 TL

Çay Makinesi 1.699 TL

Saç Maşası 799 TL

Çubuk Blender 599 TL

Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL

Çalışma Masası 999 TL

5 Raflı Metal Kitaplık 749 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 24,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 Ocak 2026 perşembe günü raflara hangi ürünler gelecek?

Kirli Çamaşır Sepeti 749 TL

Lisanslı Organizer 29,50 TL

Lisanslı Küçük Boy Oyuncak Saklama Kutusu 69,50 TL

Düzenleyici Kutu 59,50 TL

Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL

Opal Pasta Tabağı 74,50 TL

Sarımsak Ezici 49,50 TL

Tepsili Baharatlık Seti 6'lı 299 TL

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

Koltuk Örtüsü 159 TL

Çift Kişilik Yorgan 999 TL

Canlı Çiçek Bambu 99,50 TL

Tek Kişilik Yorgan 849 TL

Koyu Kahve Krem Boya 100 ml 29,50 TL

Beyaz Spor Ayakkabı Boyası 75 ml 49,50 TL

İnşaat Araçları 199 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu! 22 Ocak 2026 perşembe günü raflara hangi ürünler gelecek?

Barbie Malibu Bebek ve Oyun Seti 669 TL

Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 999 TL

Kurbağa Denge Oyunu 125 TL

43 Parça Tren Seti 249 TL

Oyuncak Peluşlu Hayvan Taşıma Çantası 239 TL

Craft and Arts Boyama Seti 249 TL

Ponponlu Kalemlik 119 TL

Dondurulmuş Orman Meyveleri 300g 199 TL

Sade Maden Suyu 6'lı 49,50 TL

Dondurulmuş Cevizli Nar Ekşili Lahmacun 175 TL

Dondurulmuş Kakao Kremalı Muska Katmer 2'li 119,50 TL

Kil Maskesi 169 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası