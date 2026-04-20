A101 kataloğu güncellendi! 23 Nisan'a özel ürünler, motosiklet, buharlı temizleyici ve daha fazlası geliyor
A101 23 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknolojiden beyaz eşyaya, motosikletten elektrikli mopede ve oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken, indirimli fiyatlar ve sınırlı stok vurgusu öne çıkıyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oyuncuklar, bisikletler raflara geliyor. İşte, A101 kataloğu güncel tam liste...
Her hafta perşembe günleri yenilenen A101 aktüel ürünler kataloğu, 23 Nisan haftasında da farklı kategorilerdeki ürünlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor.
Bu hafta raflara gelecek ürünler arasında, VTS PRO üç tekerlekli moped 89.990 TL, 15 jant bisiklet 2.999 TL, 10 parça kahvaltı takımı 699 TL, desenli opal tabak çeşitleri 59,50 TL, egzersiz bantlı trambolin 1.999 TL, karın kası geliştirici Ems cihazı 399 TL, fonksiyonlu egzersiz tahtası 1.499 TL, yarım denge topu 999 TL, solar aydınlatma sistemi 1.299 TL, oyuncak elektrikli süpürge 379 TL, am temizleme robotu 4.599 TL, Magly manyetik blokları 36 parça 899 TL ve daha fazlası raflarda yerini alacak. İşte, A101 Aldın Aldın aktüel afişi, Haftanın Yıldızları ve 23 Nisan 2026 A101 kataloğu indirimli ürünlerin tamamı...
A101 KATALOĞU GÜNCELLENDİ 23 NİSAN
Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD Smart TV 38.999 TL
Philips 55PUS7000/62 55" 4K UHD Smart TV 28.999 TL
Onvo 55VIN6000 55" Led Ekran Indoor 45.999 TL
Samsung 50" QLED TV (QE50Q7FAAUXTK) 28.999 TL
M26 Cep Telefonu 5.999 TL
JBL Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1.899 TL
Bluetooth Kablosuz Çocuk Kulaklık 499 TL
Extender Pro Wi-Fİ Güçlendirici 799 TL
BT Kulaklık 449 TL
LED Ampul 6 W 99,50 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL
No-Frost Buzdolabı 23.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 14.799 TL
Cam Temizleme Robotu 4.599 TL
Waffle Makinesi 1.099 TL
Dik Ütü 1.099 TL
Buharlı Temizleyici 3.099 TL
Şarjlı El Süpürgesi 799 TL
Dik Süpürge 2.099 TL
Akıllı Tartı 349 TL
Dikiş Makinesi 2.799 TL
Çelik Kettle 699 TL
Katmer ve Gözleme Seti 1.399 TL
Tıraş Makinesi 1.499 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 64.900 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
SEO3 MAX Elektikli Moped 39.990 TL
23 NİSAN'A ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN ÜRÜNLER A101'DE
15 Jant Bisiklet 2.999 TL
Demir Bisiklet Ön Sepet 299 TL
Çıngırak Bisiklet Zili 44,50 TL
Bisiklet Çantası 349 TL
Suluk Kafesi 54 TL
Bisiklet Kilidi 169 TL
Bisiklet Elciği 99 TL
Çilekli Meyve Topu 49,50 TL
Patlayan Şekerli Kakaolu Fındık Kreması 350 g 129,50 TL
Yer Fıstıklı ve Muzlu Meyve Bar 37,50 TL
Oylum Pötibör Bisküvi 1KG 75 TL
23 NİSAN A101 KATALOĞU
Magly Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 899 TL
Oyuncak Elektrikli Süpürge 379 TL
Oyuncak Lisanlı Renkli Toplar 119 TL
Lisanslı 100 Parça Puzzle 69,50 TL
Araba Desenli Halı 159 TL
Havuzlu Balık Yakalama 199 TL
Oyuncak Temizlik Seti 189 TL
53 Parça İtfaiye İstasyon Seti 329 TL
Peluş Hayvan Taşıma Çantası 249 TL
Alıştırma ve Dikkat Geliştirme Kitapları 49,50 TL
Porselen Fincan Takımı 2'li 239 TL
Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL
Ayaklı Kek Fanusu 299 TL
2 Katlı Sepet 299 TL
Hazneli El Rendesi 59,50 TL
Termos 1 L 249 TL
Çay Bardağı Taşıma Kabı 115 TL
Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı Seti 220 TL
Silikon Servis Gereçleri 32,50 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 99,50 TL
Egzersiz Bantlı Trambolin 1.999 TL
Karın Kası Geliştirici Ems Cihazı 399 TL
Atlama İpi 129 TL
Çok Fonksiyonlu Egzersiz Tahtası 1.499 TL
Yarım Denge Topu 999 TL
Sayaçlı Atlama İpi 99,50 TL
9 Tekerlekli Selülit Giderici Sıkılaştırıcı Masaj Rulosu 199 TL
Dart Seti 299 TL
Masa Tenisi Raketi 2'li 159 TL
Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti 149 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL
Solar Şık Duvar Aydınlatma 349 TL
Aliminyum El Feneri 249 TL
Solar Sensörlü Projektör 799 TL
Sinek Engelleyici 289 TL
Buzluk Termos 25L 1.199 TL
Solar Duvar Aydınlatma 299 TL
Bahçe Sensörlü Yer Solar Lamba 459 TL
Yolluk 8x300 cm 1.399 TL
Pamuk Desenli Halı 120*180 cm 899 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL
Kadın Poli Çift Tokalı Terlik 279 TL
Kadın Poli Tek Bantlı Gold Terlik 229 TL
Çocuk Süngerli Kaymaz Taban DiJiTal Halı 349 TL
Çocuk Punch Kırlent Kılıfı 169 TL
Erkek Poli Çift Tokalı Terlik 279 TL
Vakumlu Silikon Fırça 69,50 TL
Pazar Arabası 449 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 149 TL
Askılı Vakumlu Hurç 99,50 TL
Makyaj Aynası 179 TL
Organizer Sepet 3'lü 115 TL
Oyuncu Koltuğu 3.999 TL
Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü 99,50 TL