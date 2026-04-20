A101 23 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknolojiden beyaz eşyaya, motosikletten elektrikli mopede ve oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken, indirimli fiyatlar ve sınırlı stok vurgusu öne çıkıyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oyuncuklar, bisikletler raflara geliyor. İşte, A101 kataloğu güncel tam liste...

Her hafta perşembe günleri yenilenen A101 aktüel ürünler kataloğu, 23 Nisan haftasında da farklı kategorilerdeki ürünlerle raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Bu hafta raflara gelecek ürünler arasında, VTS PRO üç tekerlekli moped 89.990 TL, 15 jant bisiklet 2.999 TL, 10 parça kahvaltı takımı 699 TL, desenli opal tabak çeşitleri 59,50 TL, egzersiz bantlı trambolin 1.999 TL, karın kası geliştirici Ems cihazı 399 TL, fonksiyonlu egzersiz tahtası 1.499 TL, yarım denge topu 999 TL, solar aydınlatma sistemi 1.299 TL, oyuncak elektrikli süpürge 379 TL, am temizleme robotu 4.599 TL, Magly manyetik blokları 36 parça 899 TL ve daha fazlası raflarda yerini alacak. İşte, A101 Aldın Aldın aktüel afişi, Haftanın Yıldızları ve 23 Nisan 2026 A101 kataloğu indirimli ürünlerin tamamı...

A101 kataloğu güncellendi! 23 Nisan'a özel ürünler, motosiklet, buharlı temizleyici ve daha fazlası geliyor

A101 KATALOĞU GÜNCELLENDİ 23 NİSAN

Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD Smart TV 38.999 TL

Philips 55PUS7000/62 55" 4K UHD Smart TV 28.999 TL

Onvo 55VIN6000 55" Led Ekran Indoor 45.999 TL

Samsung 50" QLED TV (QE50Q7FAAUXTK) 28.999 TL

M26 Cep Telefonu 5.999 TL

JBL Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1.899 TL

Bluetooth Kablosuz Çocuk Kulaklık 499 TL

Extender Pro Wi-Fİ Güçlendirici 799 TL

BT Kulaklık 449 TL

LED Ampul 6 W 99,50 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

No-Frost Buzdolabı 23.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 14.799 TL

Cam Temizleme Robotu 4.599 TL

Waffle Makinesi 1.099 TL

Dik Ütü 1.099 TL

Buharlı Temizleyici 3.099 TL

Şarjlı El Süpürgesi 799 TL

Dik Süpürge 2.099 TL

Akıllı Tartı 349 TL

Dikiş Makinesi 2.799 TL

Çelik Kettle 699 TL

Katmer ve Gözleme Seti 1.399 TL

Tıraş Makinesi 1.499 TL

150 CC Benzinli Motosiklet 64.900 TL

VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

SEO3 MAX Elektikli Moped 39.990 TL

23 NİSAN'A ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN ÜRÜNLER A101'DE

15 Jant Bisiklet 2.999 TL

Demir Bisiklet Ön Sepet 299 TL

Çıngırak Bisiklet Zili 44,50 TL

Bisiklet Çantası 349 TL

Suluk Kafesi 54 TL

Bisiklet Kilidi 169 TL

Bisiklet Elciği 99 TL



Çilekli Meyve Topu 49,50 TL

Patlayan Şekerli Kakaolu Fındık Kreması 350 g 129,50 TL

Yer Fıstıklı ve Muzlu Meyve Bar 37,50 TL

Oylum Pötibör Bisküvi 1KG 75 TL

23 NİSAN A101 KATALOĞU

Magly Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 899 TL

Oyuncak Elektrikli Süpürge 379 TL

Oyuncak Lisanlı Renkli Toplar 119 TL

Lisanslı 100 Parça Puzzle 69,50 TL

Araba Desenli Halı 159 TL

Havuzlu Balık Yakalama 199 TL

Oyuncak Temizlik Seti 189 TL

53 Parça İtfaiye İstasyon Seti 329 TL

Peluş Hayvan Taşıma Çantası 249 TL

Alıştırma ve Dikkat Geliştirme Kitapları 49,50 TL

Porselen Fincan Takımı 2'li 239 TL

Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL

Ayaklı Kek Fanusu 299 TL

2 Katlı Sepet 299 TL

Hazneli El Rendesi 59,50 TL

Termos 1 L 249 TL

Çay Bardağı Taşıma Kabı 115 TL

Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı Seti 220 TL

Silikon Servis Gereçleri 32,50 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 99,50 TL

Egzersiz Bantlı Trambolin 1.999 TL

Karın Kası Geliştirici Ems Cihazı 399 TL

Atlama İpi 129 TL

Çok Fonksiyonlu Egzersiz Tahtası 1.499 TL

Yarım Denge Topu 999 TL

Sayaçlı Atlama İpi 99,50 TL

9 Tekerlekli Selülit Giderici Sıkılaştırıcı Masaj Rulosu 199 TL

Dart Seti 299 TL

Masa Tenisi Raketi 2'li 159 TL

Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti 149 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL

Solar Şık Duvar Aydınlatma 349 TL

Aliminyum El Feneri 249 TL

Solar Sensörlü Projektör 799 TL

Sinek Engelleyici 289 TL

Buzluk Termos 25L 1.199 TL

Solar Duvar Aydınlatma 299 TL

Bahçe Sensörlü Yer Solar Lamba 459 TL

Yolluk 8x300 cm 1.399 TL

Pamuk Desenli Halı 120*180 cm 899 TL

Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

Kadın Poli Çift Tokalı Terlik 279 TL

Kadın Poli Tek Bantlı Gold Terlik 229 TL

Çocuk Süngerli Kaymaz Taban DiJiTal Halı 349 TL

Çocuk Punch Kırlent Kılıfı 169 TL

Erkek Poli Çift Tokalı Terlik 279 TL

Vakumlu Silikon Fırça 69,50 TL

Pazar Arabası 449 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 149 TL

Askılı Vakumlu Hurç 99,50 TL

Makyaj Aynası 179 TL

Organizer Sepet 3'lü 115 TL

Oyuncu Koltuğu 3.999 TL

Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü 99,50 TL

