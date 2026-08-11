Gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde etkili olan ABD enflasyon verisine çevrildi. ABD'de son dönemde açıklanan istihdam verilerinin zayıf gelmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olurken, şimdi ise gündemde enflasyon rakamları yerini aldı. ''ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?'' sorusunun cevabı ise araştırılmaya başlandı.

ABD'deki zayıf istihdam verilerinin ardından piyasaların Fed'e yönelik faiz beklentilerinde değişim yaşandı. Fed'in Eylül toplantısında politika duruşunu değiştirmeme ihtimali yüzde 53 seviyesine yükseldi. Piyasalarda Ekim ayında faiz artırımı ihtimali yüzxde 71, Aralık ayında ise yüzde 83 seviyesinde fiyatlanıyor. Açıklanacak enflasyon verisinin, yılın geri kalanında Fed'in nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'nin Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD'de açıklanacak Temmuz enflasyon verisi öncesinde piyasaların odağında fiyat artışlarının hız kazanıp kazanmadığı bulunuyor. Enflasyonda belirgin bir yavaşlama görülmesi halinde Fed'in faiz politikasında daha temkinli davranabileceği değerlendirmeleri güç kazandı. Böyle bir tablonun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceği belirtiliyor.

ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam Temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentisi ise 85 bin kişilik artış yönündeydi. Özel sektör istihdamı da Temmuz ayında 44 bin kişi yükselerek tahminlerin altında kaldı.

Buna karşın enflasyonun yüksek gewlmesi fiyat baskılarının devam ettiğine ilişkin endişeleri artırabilir. Bu durumda da Fed'in faiz politikasında zıt tutum sergileyeceği beklentisi güçlenerek finansal piyasalarda oynaklığın artacağı yönünde beklentiler de söz konusu.

ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

İran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğine yönelik tutum sergilemesi, enerji arzı konusundaki endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Evvelsi gün Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara çıktı.

Artan petrol fiyatları, küresel çapta enflasyon risklerini yeniden gündeme taşırken, küresel tahvil faizleri yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 4,71'e çıkarken Fed'e yönelik şahin beklentiler de güçlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası