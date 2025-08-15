Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

- Güncelleme:
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edileceği belli oldu. Buna göre, zabıt katibi, infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen ve destek personeli gibi kadrolarda alımlar gerçekleşecek. KPSS puan şartını karşılayan adayların başvuruları 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

Adayların belirtilen KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Ayrıyeten ilgili pozisyonlar için uygulamalı sınavlar ve sözlü mülakatlar gerçekleşecektir. Detaylı başvuru kılavuzu ve kadro dağılımı ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı.. 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımında başvurular, 1 Ağustos-15 Ağustos tarihlerinde, son gün saat 23.59'a kadar sürecek. 

CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinde, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun internet adresinden yapılacaktır. 

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi kadrolara 5 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacak.

 

