Adli tatil ne zaman bitiyor 2025?

Güncelleme:
Adli tatil ne zaman bitiyor 2025?
Adli tatil her sene 20 Temmuz'da başlıyor. Bu süreçte mahkemeler normal işleyişine ara verir ve sadece acil ve kanunen istisnai davalar görülür. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor 2025? İşte cevabı...

Ülkemizde her sene belli tarihlerde adli tatil süreci başlar. Bu zaman diliminde hukuki işlemlerine devam etmek isteyen vatandaşların, sürelerin uzama durumları ve adli tatilde görülen davalar araştırılıyor.

Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler ve icra daireleri belirli işlemler devam etse de, rutin davaların büyük bir kısmı yeni adli yıla kadar ertlenmektedir. Ağustos ayının ortalarına doğru "Adli tatil ne zaman bitiyor 2025?" sorusu gündeme geldi. 

Adli tatil ne zaman bitiyor 2025? - 1. Resim

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR 2025?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar. Buna göre 2025 adli tatil 31 Ağustos'ta bitecek ve 2025 yılı adli tatili 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Adli tatil ne zaman bitiyor 2025? - 2. Resim

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELER?

Adli tatil süresi boyunca tüm yargı faaliyetleri tamamen durmaz. Aşağıda yer alan dava ve işlemler, adli tatil süresinde devam eder;

  1. İhtiyati tedbir ve haciz talepleri
  2. Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları
  3. Nüfus kayıt işlemleri
  4. İş, ticari defter, iflas ve konkordato davaları
  5. Tahkim, keşif gibi çekişmesiz işler
  6. Mahkemeye "ivedi işlem" kararı verilmesi durumundaki iş ve işlemler

Bu noktada dosyalar, nöbetçi mahkemeler aracılığıyla adli tatil sürecinde de karar verebilir.

