Ağustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Perseid meteor yağmuru bu yıl da gökyüzünü süsleyecek. Bu özel gecede, gökyüzünde peş peşe beliren meteorlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Arama motorlarında "Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?" sorusu sorgulatılıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağustos 2025 Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Ancak en yoğu görüntüler 12 ve 13 Ağustos geceleri gerçekleşecektir. Özellikle 12 Ağustos gecesi meteor yağmurunun doruğa çıkması bekleniyor.

Perseid meteor yağmurunu en net şekilde izlemek için gece saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak tavsiye ediliyor. Gökyüzü karardığında ve şehir ışıklarından uzaklaşıldığında, Persoid meteorları en parlak şekliyle görülebiliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunu, Türkiye'de izlemek oldukça ideal yerler arasındadır. Özellikle şehir ışıklarını az olduğu yerlerde meteor yağmurlarını izlemek mümkündür.

Türkiye'nin Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerlerde, meteor yağmurunu izlenebilir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Perseid yağmurlarını izlemek için ilk olarak şehir ışıklarından uzak, açık alanları tercih edilmelidir. Gözlerinizin karanlığa alışabilmesi için minimum 20-30 dakika beklemek önemlidir.

Meteorlar gökyüzünün herhangi bir yerinde kendini gösterebileceği için özellikle kuzeydoğu yönüne bakmak önemlidir. Telefon ya da teleskop gibi cihazlarda uzak durulması tavsiye ediliyor.

Meteor yağmuru gece yarısından sonra daha yoğun bir şekilde gözlemlenebilir. Havanın açık olduğu gecelerde Perseid meteor yağmuru izlenebilir.