Dünyayı gökyüzüne kilitleyen anlar! Perseid meteor yağmuru sonrası görüntüler hayran bıraktı

2025 yılının 17 Temmuz’unda başlayan ve 23 Ağustos’a kadar devam edeceği söylenen Perseid meteor yağmurunun en yoğun olarak görüleceği vakit 12-13 Ağustos gecesi olarak açıklanmıştı.

Türkiye'nin pek çok noktasında görüntülenen meteorlar hem astronomi meraklılarını hem de fotoğraf tutkunlarını gökyüzüne kilitledi.

Gök cisimlerini görüntüleme metodu olan uzun pozlama tekniğiyle çekilen kareler ve kaydedilen videolar görenleri hayran bıraktı.

Stonehenge İngiltere - Josh Dury

PERSEİD METEOR YAĞMURU

Çıplak gözle rahatlıkla görülebilen Perseid meteorları Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arta kalan kalıntıların (toz ve küçük taş parçalarının) Dünya'nın atmosferine girip yanmasıyla oluşan bir meteor yağmuru olarak biliniyor.

Konya

Atmosfere saniyede 60 km gibi yüksek bir hızla giren parçacıklar, sürtünmeyle ısınıp yanarak "yıldız kayması" görüntüsü oluşturuyor.

Meteorlar, Perseus (Kahraman) Takımyıldızı yönünden geldiği için bu isimle adlandırılıyorlar.

İşte Türkiye'de kaydedilen Perseid meteor yağmurlarından görenleri hayran bırakan fotoğraflar...

Sakarya

Sakarya

Sakarya

Sakarya

Kütahya - Aizanoi Antik Kenti

Kütahya - Aizanoi Antik Kenti

Giresun