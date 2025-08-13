Dünyayı gökyüzüne kilitleyen anlar! Perseid meteor yağmuru sonrası görüntüler hayran bıraktı
Astronomi meraklılarını gökyüzüne kilitleyen Perseid meteor yağmuru gerçekleşti. Bütün dünyanın takip ettiği gök olayı, Türkiye'nin de pek çok şehrinden görüldü. Meteorlar uzun pozlama tekniğiyle kaydedilirken ortaya çıkan görüntüler hayran bıraktı.
2025 yılının 17 Temmuz’unda başlayan ve 23 Ağustos’a kadar devam edeceği söylenen Perseid meteor yağmurunun en yoğun olarak görüleceği vakit 12-13 Ağustos gecesi olarak açıklanmıştı.
Türkiye'nin pek çok noktasında görüntülenen meteorlar hem astronomi meraklılarını hem de fotoğraf tutkunlarını gökyüzüne kilitledi.
Gök cisimlerini görüntüleme metodu olan uzun pozlama tekniğiyle çekilen kareler ve kaydedilen videolar görenleri hayran bıraktı.
PERSEİD METEOR YAĞMURU
Çıplak gözle rahatlıkla görülebilen Perseid meteorları Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arta kalan kalıntıların (toz ve küçük taş parçalarının) Dünya'nın atmosferine girip yanmasıyla oluşan bir meteor yağmuru olarak biliniyor.
Atmosfere saniyede 60 km gibi yüksek bir hızla giren parçacıklar, sürtünmeyle ısınıp yanarak "yıldız kayması" görüntüsü oluşturuyor.
Meteorlar, Perseus (Kahraman) Takımyıldızı yönünden geldiği için bu isimle adlandırılıyorlar.
İşte Türkiye'de kaydedilen Perseid meteor yağmurlarından görenleri hayran bırakan fotoğraflar...