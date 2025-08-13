Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Meteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi 

Meteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meteor yağmuru Türkiye&#039;de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi 
Perseid Meteor Yağmuru, Astronomi, Ankara Üniversitesi, Teleskop, Edirne, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Saniyede 66 kilometre hızla dünyaya giriş yapan Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanında geceyi aydınlattı. Vatandaşlar gökyüzünde oluşan renkli anları heyecanla takip etti.

Başkent'te gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Üniversitenin İncek'teki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan gencinden yaşlısına astronomi meraklıları, teleskoplarla gözlem yapma şansı yakaladı, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.

Meteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi  - 1. Resim

Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, yaptığı açıklamada, dünyada her yıl bu zamanlarda Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiğini söyledi.

Gökyüzünde görsel bir şölen olduğunu belirten Yılmaz, "Bizler de bu şöleni insanlara izletmek, keyifli bir an yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz sadece meteor yağmuru ile sınırlı değil. Ay gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimize çift yıldız gözlemi yaptırdık. Satürn gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimiz Satürn'ü görme şansını da yakalayacaklar." diye konuştu.

"ANKARALILAR BU AKŞAM ÇOK ŞANSLILAR"

Yılmaz, etkinlikte meteor yağmuru ve dünyaya çarpma riski bulunan gök cisimleri gibi konularda sunumlar da yapıldığını ifade ederek, müze alanında ise katılımcıların, eskiden bilimsel gözlemler sırasında kullanılan gözlem araçlarını inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliğe ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." dedi.

Meteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi  - 2. Resim

ERCİYES

Işık kirliliğinin bulunmadığı, 2 bin 650 metrede gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar gök taşı veya meteor yağmurlarını izledi.

Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.

Meteor yağmuru Türkiye'de geceyi aydınlattı! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi  - 3. Resim

KONYA

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

EDİRNE

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki dolmen alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

ERZURUM

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birini barındıran Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda 'Perseid meteor yağmuru' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Play-off turuna yükselen takımlar belli olduUEFA ülke puanı sıralaması güncel! Türkiye kaçıncı sırada?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkes gökyüzüne kitlendi! Perseid Meteor Yağmuru başladı... - YaşamHerkes gökyüzüne kitlendi!Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret! - YaşamBakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret!Muş Ovası'ndan Afrika'ya! Binlercesi geldi, sonbaharı bekliyorlar... - YaşamBinlercesi geldi, sonbaharı bekliyorlar...Irak ve Suriye'den geldi, bir ilçemizi çembere aldı! Film karelerini aratmıyor - YaşamToz bulutu hayatı felç etti! Görüş mesafesi 10 metreye düştüGöbeklitepe'de yeni dönem! Turizm patlaması bekleniyor - YaşamGöbeklitepe'de yeni dönem! Turizm patlaması bekleniyorSaç ekimi için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetmişti! O İngiliz vatandaşı reçetesiz vücut geliştirme ilaçları kullanmış - YaşamSaç ekimi için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetmişti! O İngiliz vatandaşı reçetesiz vücut geliştirme ilaçları kullanmış
Sonraki Haber Yükleniyor...