Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank emekli promosyonu 2024!

Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor 2024? | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekliler için 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon miktarı belirlediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler özel bankalara çevrildi. Emekli maaşını Akbank’tan alan emekliler, Akbank promosyon 2024 ücreti ne kadar oldu merak ediyor. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Akbank emekli promosyonu 2024 tutarı!

Akbank emekli promosyonu 2024! Emekli maaşı Akbank’a yatan emekliler 2024 yılında ne kadar emekli promosyon ödemesi alacaklarını merak ediyor. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar…

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Akbank emekli promosyon tutarları ek promosyon tutarları ile birlikte şu şekildedir:

Maaş aralığı 0 - 3.499 TL olan emekliler için 3.000 TL SGK promosyon tutarı ve 3.000 TL ek promosyon tutarı toplamdan 6.000 TL promosyon verilmektedir.

Maaş aralığı 3.500 TL - 7.499 TL olan emekliler için 3.500 TL SGK promosyon tutarı ve 3.500 TL ek promosyon tutarı toplamdan 7.000 TL promosyon verilmektedir.

Maaş aralığı 7.500 TL - 9.999 TL olan emekliler için 4.500 TL SGK promosyon tutarı ve 4.500 TL ek promosyon tutarı toplamdan 9.000 TL promosyon verilmektedir.

Maaş aralığı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler için 5.000 TL SGK promosyon tutarı ve 5.000 TL ek promosyon tutarı toplamdan 10.000 TL promosyon verilmektedir.

Ek promosyon ödeme koşulları şu şekildedir:

SGK emekli maaşını 01 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.

01 Mart 2024 tarihi itibariyle Akbank’ta promosyon taahhüdü bulunan veya bir diğer SGK Emekli Maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanmış olan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir.

Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

Her bir kişi promosyondan sadece 1 kez faydalanabilir.

Akbank’tan birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, 1’den fazla maaşı için promosyon talebinde bulunurlarsa ilgili maaşların toplam tutarına göre 1 kez promosyona hak kazanır.

"Emekli Promosyon Taahhütnamesi" ni imzalayarak promosyon başvurusunda bulunan müşterilerin ilk emekli maaşlarının Akbank'a yatmasına istinaden 3 iş günü içinde ödemesi gerçekleştirilir.

Taahhüt süresi içinde vefat haricinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi veya herhangi bir sebeple gelir/aylığının farklı bir bankaya taşınması durumunda, veya müşterinin taahhüt süresi dolmadan promosyon taahhüdünü sonlandırmak istemesi durumunda, promosyon ilişkisi iptal edilecek olup, Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı geri alınmaktadır.

Akbank T.A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

KAMU BANKALARINDA PROMOSYON ÖDEME TUTARI ARTTI

Kamu bankalarının emeklilere vereceği emekli promosyonu emekli maaşlarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödenecek.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Kamu bankaları daha önce emeklilere 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.