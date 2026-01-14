Albacete-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Kral Kupası son 16 turu heyecanı sürüyor!
İspanya Kral Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ederken Real Madrid, zorlu deplasmanda Albacete’ye konuk oluyor. Kupada yoluna devam ederek yaşadığı son hayal kırıklıklarını telafi etmek isteyen Madrid ekibinde teknik direktör değişikliği sonrası ilk resmi sınav bu maç olacak.
Xabi Alonso’nun ayrılığının ardından takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa, Real Madrid’de yeni bir sayfa açıyor. Genç oyunculara verdiği önemle tanınan Arbeloa’nın Kral Kupası’nda rotasyona gitmesi beklenirken tercihleri arasında Arda Güler’in rolü büyük merak konusu. Peki, Albacete-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?
ALBACETE-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya Kral Kupası’nda Albacete ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli şekilde izlenebilecek.
ALBACETE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Albacete ile Real Madrid’in İspanya Kral Kupası mücadelesi 14 Ocak 2026 Çarşamba saat 23.00’te başlayacak. Estadio Carlos Belmonte sahasında gerçekleşecek randevu için geri sayım başladı.
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Real Madrid’de teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın kupada rotasyona gitmesi beklenirken Arda Güler’in ilk 11’de yer alacağı konuşuluyor. Muhtemel 11'in içinde yer alan Arda'nın maç saati ilk 11'de başlayıp başlamayacağı netleşecek.
ALBACETE-REAL MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Albacete: Lizoain; Lorenzo, Moreno, Villar, Neva, Jogo; Puertas, Capi, Melendez, Valverde; Betancor
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Alaba, Carreras, F Garcia; Arda Güler, Ceballos, Pitarch; Rodrygo, G Garcia, Mastantuono