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Ali Haydar Üstay kim, ne yaptı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de iş dünyasında tanınan ve son olarak kaçak özel hayvan müzesi olduğu tespit edilen Ali Haydar Üstay'ın kim olduğu araştırılıyor. İstanbul'un iki ilçesinde yapılan operasyonlarda Ali Haydar Üstay'a ait kaçak özel hayvan müzesi bulundu. Ali Haydar Üstay'ın hayatı ve biyografisi haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Ali Haydar Üstay kim, ne yaptı? sorularının cevapları gündeme geldi. 30 ülkede yüzlerce hayvan avlayarak içlerini doldurtan Ali Haydar Üstay, bunları kaça müzede sergilediği öğrenildi. Polisin yaptığı operasyonda 396 tahnite el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine Ali Haydar Üstay'ı göz altına aldı. Ardından Ali Haydar Üstay kim, ne yaptı, suçu ne gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...

ALİ HAYDAR ÜSTAY KİMDİR? 

İş insanı Ali Haydar Üstay, 21 Mart 1942 tarihinde Ankara'da doğdu. Mezun olduğu dönemde Robert Kolej olarak anılan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1971 yılında Üstay İnşaat'ı kurdu. 1985 yılından beri avcılık yaptığı bilinen Üstay kendisini "avcı" olarak tanımlıyordu. 

Ali Haydar Üstay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında "öldürülmüş yabani hayvanların dolgusunu süs eşyası olarak sergileyen ve bunun ticaretini yaptığı" ihbarı üzerine tutuklandı. Ali Haydar Üstay kim, ne yaptı? - 1. Resim

ALİ HAYDAR ÜSTAY NE YAPTI, NEDEN TUTUKLANDI?

30 ülkede yüzlerce hayvan avladığı tespit edilen Ali Haydar Üstay, avladığı hayvanların içlerini doldurarak kaçak müzede sergilediği ortaya çıktı. Özellikle koruma atlındaki leopar, bizon, kutup ayısı, timsah ve jaguar gibi hayvanları avladı. Üstay'ın son Anadolu kaplanını Hakkari'de öldürdüğü, derisini de sergilediği öğrenildi. 

Piyasa değeri 75 milyon liraya bulan kaçak hayvan müzesinde 396 parça hayvan tahniti ele geçirildi. Ele geçirilen tahnitler Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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