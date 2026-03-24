İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir oldu. Yapılan atamayla eski Devrim Muhafızları komutanlarından Zülkadir, geçen hafta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Ali Laricani'nin yerine göreve getirildi. Peki, Muhammed Bakır Zülkadir kimdir?

Muhammed Bakır Zülkadir, 1954 yılında İran’ın Fars eyaletine bağlı Fasa şehrinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren dini ve siyasi faaliyetlere katıldı ve 1979 İran İslam Devrimi sırasında Şah rejimine karşı mücadele etti.

Eğitimini Tahran Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nde tamamlayarak ekonomi lisans derecesi aldı. Yüksek lisansını kamu yönetimi alanında Tahran Üniversitesi’nde ve doktorasını stratejik yönetim alanında Ulusal Savunma Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Zülkadir, 1989-1997 yılları arasında Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü. Ardından 2005 yılına kadar DMO Genel Komutan Vekilliği yaparak ordunun modernizasyonunda kilit rol oynadı. Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı koltuğuna oturarak güvenlik ve emniyet birimlerini yönetti, bu süreçte rejimin iç güvenlik stratejilerini bizzat kurguladı.

Zülkadir, Sedige Begüm Heccazi ile evlidir. Eşi, 2007 yılından itibaren İslam Kültür ve İletişim Örgütü’nde Kadın ve Aile İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

