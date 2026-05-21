Hull City'nin finaldeki rakibi kesinleşti
İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedildi ve Hull City'nin rakibinin Middlesbrough olması kesinleşti.
Spor 2 dk önce
İngiltere Futbol Ligi (EFL) Tahkim Kurulu, Southampton'ın EFL yönetmeliklerini ihlal etmesi nedeniyle aldığı cezaya karşı yaptığı itirazı reddetti.
- Lig Tahkim Kurulu, Southampton'ın EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Bağımsız Disiplin Komisyonunun verdiği cezaya karşı yaptığı itirazı reddetti.
- Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden ihraç edildi.
- Southampton'a 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildi.
- Middlesbrough, Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildi.
- Play-off finali 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Lig Tahkim Kurulu, bu akşam Southampton Futbol Kulübünün, EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Bağımsız Disiplin Komisyonunun verdiği cezaya karşı yaptığı itirazı reddetti." ifadelerini kullandı.
CHAMPİONSHİP FİNALİ 23 MAYIS'TA
Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
