"Allah" deyince şaha kalkan at, Bolu'da kameralara yakalandı

Sosyal medyada gündem olan "Allah" dendiği zaman şaha kalkan at büyük ilgi görürken Atın sahibi Bülent Temel, 'Allah' kelimesine alıştırdım sözleriyle ilgi topladı. Atı görenler ise nerede, hangi ilde aramasını yapmaya başladı.

Bolu'da Bozbey isimli atın, "Allah" dendiğinde şaha kalkması büyük ilgi görürken vatandaşlar atın sahibinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Mudurnu-Bolu yolu üzerinde bulunan özel bir at çiftliğindeki olan atın şaha kalktığı anlar da dikkat çekti. X platformunda gündem olmasıyla beraber etkileşim alan paylaşımla beraber atın sahibi merak edildi.

"ALLAH" DENİNCE ŞAHA KALKAN AT NEREDE?

Gündemde olan Bozbey isimli at, Mudurnu-Bolu yolu üzerinde bulunan özel bir at çiftliğinde yer alıyor. Bolu'da yaşayan atın sahibi Bülent Temel, sorulara şöyle cevap verdi:

"Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar"

7 senedir at ile ilgilenen Temel, aralarında özel bir bağ olduğunu ve özel bir komuta alıştırarak şaha kalkmayı öğrettiğini söyledi. Uzun zaman süren eğitimlerin ardından Bozbey isimli at, "Allah" kelimesini duyduğunda şaha kalkıyor.

Temel, Kalan ömrümüzü atlarla tamamlayacağız. Bozbey, diğer atlardan çok farklı. Bozbey'e bazı şeyleri eğitimle öğrettik. Zaten onun da içinde vardı. Bozbey'e yalnızca nerede kalkması gerektiğini, hangi komut ile hareket etmesi gerektiğini öğrettik. Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım.

Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar. Ondan sonra ödülünü alır benden, komut bekler. Bozbey, diğer atlarımıza göre çok farklı, karakter olarak da farklı bir hayvan" sözleri ile atı ile arasında olan özel bağı tanımladı.

Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından kullanıcılar övgü ve sevgi dolu sözler paylaştı.