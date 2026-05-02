Trendyol 1. Lig’de Süper Lig yarışını doğrudan etkileyen kritik haftada Amedspor, sezonun son maçında deplasmanda Iğdır FK karşısına çıkıyor. Futbolseverler, mücadeleyi canlı takip edebilmek için Amedspor maçı yayın kanalı, saat bilgisi ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

Ligin 38. haftasında oynanacak mücadele, sadece Amedspor’un değil zirve yarışındaki diğer takımların sıralamasını da doğrudan etkileyecek. Süper Lig’e doğrudan yükselme ihtimali bulunan Amedspor’da taraftarlar, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri için canlı yayın bilgilerine odaklanmış durumda.

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır FK ile Amedspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 38. hafta karşılaşması, TRT Spor ve TRT Kurdî ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS 2 ekranlarında da yayınlanacak.

IĞDIR FK-AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor’un kritik Iğdır FK mücadelesi, TRT Kurdî üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Özellikle sezonun son haftasında Süper Lig yarışı açısından taşıdığı önem nedeniyle mücadeleye yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

IĞDIR FK-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Iğdır FK ile Amedspor arasındaki mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma, Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Amedspor açısından önem taşıyan bu mücadelede alınacak sonuç, takımın Süper Lig’e doğrudan yükselme ihtimalini belirleyecek. Bu nedenle karşılaşma, ligin en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

Ligde 73 puanlı Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Çorum FK da 70 puanla 4. sırada yer alıyor. 3 takımın da aynı puanla ligi bitirmesi halinde üçlü averaja göre Süper Lig’e Amed Sportif Faaliyetler yükselecek. İkinci olma şansı kalmayan Çorum FK, yalnızca Amed Sportif Faaliyetler ile aynı puanda bitirdiği takdirde ise ikili averajla 3.'lük elde edip doğrudan play-off finaline katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan bir diğer heyecan da ligin 7. basamağı için yaşanacak. Şu anda 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile 8. sıradaki Bandırmaspor 57’şer puanda bulunuyor. Bu iki ekibin aynı puanda ligi bitirmesi durumunda ise ikili averajla play-off hakkı kazanan takım Ankara Keçiörengücü olacak.

