Amerika İran geriliminde kritik dönemece girildi. Taraflar arasında yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonrası geçici ateşkes kararı alınırken dünyanın enerji arzı açısından kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın durumu da en çok merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. İşte, Amerika İran savaşı son durum ve ateşkes detayları...

Tahran yönetimi ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan geçici ateşkes teklifine olumlu cevap verdi. İran tarafı ateşkes sürecinin yalnızca sahadaki çatışmaların durmasıyla sınırlı kalmayacağını aynı zamanda siyasi çözüm için bir fırsat olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Amerika İran savaşı son durum: Ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı açıldı mı?

AMERİKA İRAN SAVAŞI SON DURUM

Amerika İran savaşında geçici ateşkes gündemin ana maddesi haline geldi. Taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda çatışmaların geçici olarak durdurulmasına yönelik adım atıldı.

ABD Başkanı Trump Pakistan'ın muhtemel saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamada, askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, müzakere sürecinin en geç iki hafta içinde sonuçlandırılması bekleniyor.

ABD-İRAN ARASINDA ATEŞKES İLAN EDİLDİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada İran ile karşılıklı olarak iki haftalık ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığı duyuruldu. İran da bu süreci kabul ettiğini açıkladı. Ateşkes kapsamında taraflar saldırıları geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada: ''Dünya Barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde, herkes de öyle! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecine başlayabilir. Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bekleyeceğiz. Bunun olacağına eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun Altın Çağı olabilir!'' ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI?

Ateşkesin en önemli başlıklarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda ise tam anlamıyla serbest geçiş henüz sağlanmadı. İran yönetimi boğüazdan geçişlerin tamamen açılmadığını, kontrollü ve koordinasyon içinde sürdürüleceğini duyurdu.

Gemi trafiği İran Silahlı Kuvvetleri’nin denetiminde gerçekleşecek. ABD tarafı ise ateşkesin şartlarından biri olarak boğazın açık kalmasını talep ederken sürecin nihai sonucu, devam eden müzakerelerin seyrine bağlı olarak netlik kazanacak.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan’ın başkentinde kurulacak olan müzakere masası için tarih vererek şunları iletti:

"Müzakereler 10 Nisan Cuma günü, İslamabad'da Amerikan tarafına karşı tam bir güvensizlikle başlayacak. Elimiz tetikte kalmaya devam ediyor ve düşmanın en ufak bir hatası bile tam güçle karşılanacaktır."

Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde:

Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması,

direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi,

ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi,

Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması,

İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi,

tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması,

İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması.

