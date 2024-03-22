Ankara 22 Mart okullar tatil mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi?
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Ankara'da 22 Mart okullar tatil değil. Dün sabah saatlerinden beri yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler Ankara'da okullar tatil mi değil mi araştırıyor. Ankara Valiliği kar tatiline dair açıklama yaptı mı merak ediliyor. İşte, detaylar...
Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle "Ankara 22 Mart okullar tatil mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi?" sorularının cevapları araştırılıyor. Meteoroloji'ye göre Ankara hava durumu ve Ankara Valiliği'nin açıklaması haberimizde yer alıyor. Detaylar...
ANKARA 22 MART OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da 21 Mart sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşama doğru etkisini gösterdi. Karla karışık yağan yağmur, bugünde etkisini göstermeye devam ediyor. Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesine dair bir açıklama yapmadı. Yani Ankara'da 22 Mart okullar tatil değil.
METEOROLOJİ ANKARA HAVA DURUMU
22 Mart 2024 Cuma günü Ankara hava durumunda termometrelerin en yüksek 5° göstermesi bekleniyor. Gün içinde aralıklı bir şekilde sürecek kar yağışının karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Ankara Valiliği kuvvetli zirai don konusunda uyarıda bulundu.