Ankara 22 Mart okullar tatil mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 08:01 - Güncelleme: 22 Mart 2024 08:13 - Güncelleme:

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Ankara'da 22 Mart okullar tatil değil. Dün sabah saatlerinden beri yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler Ankara'da okullar tatil mi değil mi araştırıyor. Ankara Valiliği kar tatiline dair açıklama yaptı mı merak ediliyor. İşte, detaylar...