Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ankara-Diyarbakır turistik Treni yarın Ankara Gar’ından ilk seferini yapacak

Ankara-Diyarbakır turistik Treni yarın Ankara Gar’ından ilk seferini yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara-Diyarbakır turistik Treni yarın Ankara Gar’ından ilk seferini yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara-Diyarbakır turistik treni ilk seferini yarın 19 Nisan Cuma günü yapacak. Ankara turistik tren biletleri ne kadar? Ankara treni açıldı mı? Ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar şu şekilde...

Ankara-Diyarbakır arasında turistik tren seferleri yarın başlıyor. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan duyuruya göre, Tarihi Ankara Garı'ndan kalkacak olan tren, ilk seferini 19 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek. Yolcular Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için bu özel trenle unutulmaz bir yolculuğa çıkabilecekler. Peki seferler ne zaman? Sefer tarih ve saat detayları...

Ankara-Diyarbakır turistik Treni yarın Ankara Gar’ından ilk seferini yapacak - 1. Resim

ANKARA-DİYARBAKIR TRENİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik tren seferleri, yarın başlıyor. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan duyuruya göre Tarihi Ankara Garı'ndan kalkacak olan tren, saat 15.55'te Diyarbakır'a doğru ilk seferine çıkacak. Bu özel tren hizmeti, 19 Nisan 2024 ile 14 Haziran 2024 tarihleri arasında her Cuma günü Ankara'dan kalkacak şekilde planlanmıştır. Diyarbakır'dan ise 21 Nisan 2024 ile 16 Haziran 2024 tarihleri arasında her Pazar günü seferler düzenlenecektir.

ANKARA TRENİ BİLET SATIŞLARI

Turistik trenin rotası oldukça çekici ve keyifli duraklar içermektedir. Ankara'dan kalkış yapıldıktan sonra Malatya'da 3 saatlik bir mola verilecek ve ardından yolculuk devam edecektir. Diyarbakır'dan kalkış yapıldığında ise yolculuk sırasında Elazığ'ın Yolçatı ilçesinde 4 saatlik bir mola verilecek, daha sonra Kayseri'de 3 saatlik bir durak yapılacaktır. Bu molalar yolcuların çevrenin doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını keşfetmelerine ve dinlenmelerine olanak tanıyacaktır. Ek olarak bilet satışları grup taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm satış kanallarından yapılabilecektir. 

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tokat depremini değerlendirdi! 'Bu deprem kritik, hissedilmekle kalmaz'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOGG'un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli oldu - HaberlerTOGG'un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli olduTwitch'ten TikTok'a rakip geliyor! Keşif Akışı yakında Tüm kullanıcılara sunulacak - HaberlerTwitch'ten TikTok'a rakip geliyor! Keşif Akışı yakında Tüm kullanıcılara sunulacakGelinim Mutfakta 18 Nisan'da çeyrek altını Damla kazandı - HaberlerGelinim Mutfakta 18 Nisan'da çeyrek altını Damla kazandıKırmızı ete yüzde 25 zam! Kıyma kilogram fiyatı 286 TL'den, kuşbaşı ise 323 TL'den satılacak - HaberlerKırmızı ete yüzde 25 zam! Kıyma kilogram fiyatı 286 TL'den, kuşbaşı ise 323 TL'den satılacak23 Nisan Salı günü sağlık ocakları kapalı olacak - Haberler23 Nisan Salı günü sağlık ocakları kapalı olacakAt eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır - HaberlerAt eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır
Sonraki Haber Yükleniyor...