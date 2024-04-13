Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 155 kişi kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bayram tatili sürecinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza direklerden birinin devrilmesiyle gerçekleşti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, yetkililer tarafından açıklama geldi. Peki Antalya'da teleferik kazasında ne oldu? Antalya teleferik kazasında ölü var mı? İşte detaylar...

ANTALYA TELEFERİK KAZASI SON DURUM

Antalya'da meydana gelen teleferik olayında155 kişi, 21 kabinde mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda bir kriz masası oluşturdu ve kurtarma çalışmalarını koordine etti. Başkan Böcek, yapılan yoğun çabalara rağmen hala mahsur kalan 13 kişinin bulunduğunu belirtti.

ANTALYA KONYAALTI TELEFERİK KAZASINDA NE OLDU?

Muhittin Böcek vatandaşların tahliye sürecinin devam ettiğini ve 21 kabindeki 155 kişinin kurtarıldığını, 3 kabindeki 13 kişinin ise kısa sürede kurtarılacağını ifade etti. Ek olarak benzer bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni etti. Deniz Yavuzyılmaz teleferik sisteminin bakım ve onarım durumu hakkında bilgi vererek, yapılan incelemeler sonucunda gerekli bakımın zamanında yapıldığını ve sürecin takip edildiğini belirtti.

Yavuzyılmaz ayrıca Türkiye genelinde teleferikler ve asansörlerle ilgili yeni mevzuat çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekti ve benzer olayların yaşanmamasını umut etti. Kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin ekiplerinin başarılı bir şekilde görev yaptığını vurgulayan Ahmet Aras, zorlu arazi koşullarında bile görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.