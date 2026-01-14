Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması tüm hızıyla sürerken, B Grubu’nun ikinci haftasında Süper Lig ekibi Antalyaspor ve 1. Lig ekibi Gençlerbirliği kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Antalya’da oynanacak karşılaşma, gruptaki dengeleri etkileyecek. Peki, Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Antalyaspor ile gruptan çıkma hedefini sürdüren Gençlerbirliği, ikinci hafta maçında sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın günü, saati ve canlı yayın bilgilerini yakından takip ediyor.

ANTALYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Antalya’da Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 15.30 olarak açıklandı. Antalyaspor, gruptaki ilk maçında aldığı galibiyetin ardından serisini sürdürmek isterken, Gençlerbirliği deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye genelinde futbolseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Karşılaşmanın sonucu, B Grubu’ndaki puan sıralamasını ve takımların bir üst tura çıkma ihtimallerini doğrudan etkileyecek.

