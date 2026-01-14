Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakam Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'da 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) hakemleri belli oldu.

Saat 18.00'de Esenyurt Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında VAR'da Sinan Dereci, AVAR'da Mehmet Kısal olacak.

Saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe müsabakasında VAR'da Özer Özden, AVAR'da Mustafa Savranlar görev yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası