Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin Bahar Dönemi vize oturumları 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle başlıyor. Sınava katılım gösterecek olan öğrencilerin gündemindeki konulardan biri de sınavın başlangıç-bitiş saati. Peki, AÖF sınavları saat kaçta başlayacak/bitecek?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre, Bahar Dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Takvime göre, AÖF 2025-2026 bahar dönemi ara sınavları (vize) 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. Dönem sonu (final) sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF vize sınavları, sabah saat 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki oturum halinde yapılacak.Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.



Haberle İlgili Daha Fazlası