Apple, küresel çip ve depolama krizi nedeniyle Türkiye'de Mac, iPad, Apple TV ve HomePod fiyatlarında güncellemeye gitti. Yapılan zamlar ardından gözler İphone fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar yaşanan gelişme ardından "Apple ürünlerine zam mı geldi? İphone fiyatlarında artış var mı?" sorularına cevap arıyor.

Apple, yapay zekâ sektörünün veri merkezi yatırımlarının bellek ve depolama çipi maliyetlerini hızla artırması nedeniyle bu maliyetleri artık müşterilerine yansıtmadan karşılayamayacağını belirterek perşembe günü iPad ve MacBook fiyatlarını artırdığını açıkladı.

Apple yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hiçbir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu kadar yükseldiğini görmemiştik. Şimdiye kadar bu maliyet artışlarını müşterilerimize yansıtmamaya çalıştık ancak artık iPad ve Mac ürünleri de dahil olmak üzere bazı ürünlerimizin fiyatlarını artırmak zorundayız."

Apple ürünlerine zam mı geldi? İphone fiyatlarında artış var mı? Zam gelen Apple ürünleri

APPLE ÜRÜNLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

512 GB depolamalı MacBook Air'in fiyatı 200 dolar arttı. 1 TB depolamalı MacBook Pro ise 300 dolar zamlandı. Apple ayrıca HomePod akıllı hoparlörlerinin her iki modeli ile Apple TV cihazının fiyatlarını da yükseltti. Şirket hisseleri yaklaşık %5 değer kaybederken, rakibi Dell'in hisseleri de %8'den fazla düştü.

Apple ürünlerine zam mı geldi? İphone fiyatlarında artış var mı? Zam gelen Apple ürünleri

İPHONE FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Bu zam, Apple'ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone'u kapsamıyor. Ancak şirketin birkaç ay önce piyasaya sürdüğü en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükseliyor.

BELLEK KRİZİ NEDEN OLDU

Micron gibi bellek üreticileri son aylarda, Nvidia gibi yapay zekâ çipi üreticilerinin siparişlerine öncelik verdi. Bu durum bellek üreticilerinin rekor kârlar elde etmesini sağlarken, elektronik cihaz üreticileri için arzı azalttı. Sonuç olarak üreticiler fiyat artırmak zorunda kaldı.

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