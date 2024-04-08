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Arefe günü çalışanların ücret hesaplaması ve tatil günleri mesai ücretlendirmeleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arefe günü çalışanların ücret hesaplaması ve tatil günleri mesai ücretlendirmeleri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok kişi bayramdan bir önceki günün tatil olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü çift mesai mi? Arefe günü tatil olacak mı? Arefe günü yarım gün mü? gibi sorular oldukça sık soruluyor. Tüm detaylar haberimizde...

Bayramın yaklaşması ile beraber çalışan vatandaşlarda merak uyandıran ''Arefe günü tatil mi? Arefe günü çift mesai mi?'' gibi sorulara ışık tutan detaylar şu şekilde:

Arefe günü çalışanların ücret hesaplaması ve tatil günleri mesai ücretlendirmeleri - 1. Resim

AREFE (ARIFE) GÜNÜ NEDİR?

Arefe (Arife) günü Kurban Bayramı öncesinde bir önceki günü ifade etmek için kullanılırken zaman içinde Ramazan Bayramı öncesindeki son gün için de kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise arefe terimi dini veya milli herhangi bir bayramdan önceki günleri kapsamakta olup bayram öncesi hazırlıkların yapıldığı ve önemli bir dini ve milli gündem oluşturan bir zaman dilimini ifade etmektedir.

AREFE (ARIFE) GÜNÜ TATİL Mİ?

Dini veya milli bayramlardan önceki günler arefe günü olarak adlandırılır ve Türkiye'de yarım günlük resmi tatil olarak belirlenmiştir. Ramazan ve Kurban Bayramları dışında Cumhuriyet Bayramının arefesi de yarım gün tatil olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye'de yılda toplam 1,5 günlük arefe tatili bulunmaktadır.

AREFE GÜNÜ ÇİFT MESAİ Mİ?

Arefe günleri 13.00 itibariyle yarım günlük resmi tatil kapsamında yer almaktadır. Bu günlerde 13:00'dan sonra yapılan çalışmalar için işçilere ek olarak yarım günlük ücret ödemesi yapılması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle işçilere bu günlerde 1 günlük tam çalışma ücreti ödenmektedir. Bu uygulama işçilerin haklarını korumak ve yasal tatil günlerinde çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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