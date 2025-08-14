Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? 20. sezonuyla yeniden ekranda olacak
Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli dizisi olan Arka Sokaklar, 20.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Dizinin çekimlerine başlandı. 20. sezon, eski kadronun dışında yeni oyuncuların da dahil olması bekleniyor. Alp Korkmaz ve Sarp Levendoğlu’nun da ekibe katılması, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Diziye 4 yıl aradan sonra geri dönen Alp Korkmaz seyiricisini heyecanlandırdı. Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar 20.sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziye sürpriz isimler dahil edilmesiyle beraber yayın tarihi de merak konusu oldu.
Arka Sokaklar dizisinin 19. sezonu. 13 Eylül 2024 ile 20 Haziran 2025 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanmıştır.
Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Yapım tarafından yayın tarihi hakkında açıklama gelmesi üzerine haberimize eklenecektir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ
- Rıza Soylu - Zafer Ergin
- Mesut Güneri - Şevket Çoruh
- Hüsnü Çoban - Özgür Ozan
- Selin Demirci - Oya Okar
- Ali Akdoğan - Alp Korkmaz
- Hakan Çınar - Ozan Çobanoğlu
- Candan Ceylanlı - Ebru Cündübeyoğlu
- Gökçe Kurt - Yasemin Allen
- Barış Bozoğlu - Sarp Levendoğlu