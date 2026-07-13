Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve yetenek sınavıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumları için gerçekleştirilen uygulama sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında okul müdürlüklerince tamamlanan yetenek sınavları sonrası adaylar, "MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı?", "Asil ve yedek isim listeleri nereden öğrenilir?" sorularına cevap arıyor.

Yetenek sınavı (Güzel Sanatlar/ Spor Liseleri) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı "Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu"na göre, merkezi 1. yerleştirme sonuçları ve asil-yedek aday listeleri 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan ediliyor. Sonuçlar, adayların başvuru yaptıkları e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sonuç ekranına erişen adaylar, yerleştirme durumlarını ve kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını e-Okul üzerinden öğrenebilecek.

Asil ve yedek isimler bugün ilan edilecek! MEB yetenek sınavı (Güzel Sanatlar/ Spor Liseleri) sonuçları açıklandı mı?

YETENEK SINAVI İLE ALAN OKULLARA KAYITLAR NE ZAMAN?

Merkezi yerleştirme sonucunda asil listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar için ise ağustos ayında ikinci ve üçüncü yerleştirme süreçleri uygulanacak.



Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar, 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

YETENEK SINAVI SONUÇ SORGULAMA

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yetenek sınavı puanının %70’i ile OBP’nin %30’unun toplanması suretiyle elde edilecek yerleştirme puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. Ek yerleştirmeden sonra boş kontenjan kalması durumunda Yönetmelik’in 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası uygulanacaktır. En yüksek YP’den aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre alanlar bazında belirlenen kontenjan kadar aday asıl listeden yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır. Alan bazında tanımlanan kontenjanın 3 (üç) katı kadar da yedek belirlenecektir. Birden fazla okulda asıl olarak kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt olmak istedikleri okul müdürlüğüne süresi içerisinde belgeleri ile başvuruda bulunarak kesin kayıtlarını yaptıracaktır. Bu adayların yetenek sınavı sonucuna göre diğer okullardaki asıl ve/veya yedek kayıt hakları e-Okul yönetim bilgi sisteminden düşülecektir. Ayrıca, bu sürede asıl kayıt hakkı bulunduğu hâlde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar da ilgili okullardaki asıl kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Asıl olarak kayıt yaptıranlar ile kayıt hakkını kaybedenlerden sonra yedek listedeki öğrencilerin kayıtları da aynı usulle süresi içerisinde yapılacaktır.

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