Aşk-ı Memnu 4 Eylül 2008 yılında yayınlanmaya başladı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisi günümüzde hala sevilerek takip ediliyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi ne zaman çekildi, kaç yılında çekilmeye başlandı gibi sorular araştırılıyor.
Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 senesinde yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanırken ne zaman çekilmeye başlandığı merak konusu oldu. İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler...
AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Dizi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri aralığında yayınlandı. Final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti.
2 sezondan oluşuyordu ve 24 Haziran 2010 tarihinde 79. bölümü ile ekranlara veda etti.
Yer alan isimler şöyle:
Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Nur Fettahoğlu, Baran Akbulut, Recep Aktuğ ve Nihan Özcan.
NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul'da geçen dizi, Koç ailesinin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısında çekilirken Behlül ile Bihter'in kaldığı ev Riva'da yer alıyor. Nihal'in okul sahneleri ise Karaköy semtindeki Saint Benoît Fransız Lisesinde çekildi.
Behlül'ün okulu ise Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi'nde çekildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi