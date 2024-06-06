Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aşk-ı Memnu 4 Eylül 2008 yılında yayınlanmaya başladı

Aşk-ı Memnu 4 Eylül 2008 yılında yayınlanmaya başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşk-ı Memnu 4 Eylül 2008 yılında yayınlanmaya başladı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisi günümüzde hala sevilerek takip ediliyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi ne zaman çekildi, kaç yılında çekilmeye başlandı gibi sorular araştırılıyor.

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 senesinde yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanırken ne zaman çekilmeye başlandığı merak konusu oldu. İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dizi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri aralığında yayınlandı. Final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. 

2 sezondan oluşuyordu ve 24 Haziran 2010 tarihinde 79. bölümü ile ekranlara veda etti.

Aşk-ı Memnu 4 Eylül 2008 yılında yayınlanmaya başladı - 1. Resim

Yer alan isimler şöyle:

Beren Saat, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Nur Fettahoğlu, Baran Akbulut, Recep Aktuğ ve Nihan Özcan.

NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da geçen dizi, Koç ailesinin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısında çekilirken Behlül ile Bihter'in kaldığı ev Riva'da yer alıyor. Nihal'in okul sahneleri ise Karaköy semtindeki Saint Benoît Fransız Lisesinde çekildi.

Behlül'ün okulu ise Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi'nde çekildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Yumaklı'dan hububat üreticilerine müjde! Alım fiyatları ve ödeme destekleri belli olduDilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanmasında hakim davadan çekilme kararı aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak - HaberlerYKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacakGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacak - HaberlerGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacakMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek - HaberlerMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecekGram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi - HaberlerGram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya gerilediGold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden - HaberlerGold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birdenYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var - HaberlerYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var
Sonraki Haber Yükleniyor...