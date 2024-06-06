Aşk-ı Memnu 4 Eylül 2008 yılında yayınlanmaya başladı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 21:04 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 21:09 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisi günümüzde hala sevilerek takip ediliyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi ne zaman çekildi, kaç yılında çekilmeye başlandı gibi sorular araştırılıyor.