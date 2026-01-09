Ankara’da günlerdir yaşanan su kesintileriyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’den yeni açıklama geldi. 9 Ocak Cuma günü uygulanacak planlı kesinti programı ve suların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Yenimahalle, Kazan, Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Keçiören, Çubuk, Altındağ, Akyurt ilçelerine su verilemeyecek.

Ankara’da bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri ve düşük basınç sorunu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, 9 Ocak için planlı uygulama takvimini duyururken, Çamlıdere Barajı’nda yürütülen çalışmaların ardından sistemin yeniden devreye alındığını açıkladı.

ABB SU KESİNTİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintilerinin saat 16.00 itibarıyla sona erdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda;

su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dâhil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3. platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

ANKARA 9 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Yenimahalle: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotları), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotları), Kaletepe (alt kotları), Pamuklar (alt kotları), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon (alt kotları).

Çankaya: Beytepe (üst kotları), Üniversiteliler (üst kotları), Dodurga (alt kotları), Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.

Altındağ: Önder (alt kotları), Ulubey, Yıldıztepe (üst kotları), Doğantepe (alt kotları).

Mamak: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Köstence.

Keçiören: Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.

Gölbaşı: Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı, İncek ve Etimesgut Fevziye."

Elmadağ: Lalabel, Bahçelievler (üst kotları), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (üst kotları), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.

