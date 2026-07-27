ASKİ Ankara su kesintisi bitiş saati, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özellikle Mamak ve Altındağ'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kesintiden etkilenen mahalleler ve tahmini su verilme saatleri araştırılıyor. İşte, 27 Temmuz ASKİ Ankara su kesintisi...

27 Temmuz 2026 ASKİ Ankara su kesintisi listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşanan su kesintisinin ardından etkilenen mahalleler, arızanın nedeni ve suların yeniden verileceği saatlere ilişkin güncel açıklamalar yayımlandı.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ

Ankara'daki plansız su kesintisinin, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan P 11 Pompa İstasyonu'ndaki trafo arızasından kaynaklandığı açıklandı. Arızanın pompa sistemini etkilemesi nedeniyle Mamak ve Altındağ'ın bazı mahallelerinde 26 Temmuz Pazar günü başlayan kesinti, 27 Temmuz Pazartesi günü de devam ediyor.

ASKİ Ankara su kesintisi! 27 Temmuz Ankarada sular ne zaman gelecek?

27 TEMMUZ ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mamak su kesintisi:

Kesintinin nedeni: Altındağ Battalgazi Mahallesi'ndeki P 11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen trafo arızası.

Etkilenen mahalleler: Hüseyin Gazi Mahallesi, Ekin Mahallesi, Başak Mahallesi, Bostancık Mahallesi, Altıağaç Mahallesi ve Karaağaç Mahallesi.

26 Temmuz 13.30'da başlayan Mamak su kesintisinin 27 Temmuz saat 15.00'e kadar sürebileceği belirtildi.

ASKİ Ankara su kesintisi! 27 Temmuz Ankarada sular ne zaman gelecek?

Altındağ su kesintisi

Kesintinin nedeni: Battalgazi Mahallesi'ndeki P 11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen trafo arızası.

Etkilenen mahalleler: Battalgazi Mahallesi, Önder Mahallesi, Beşikkaya Mahallesi, Feridun Çelik Mahallesi, Başpınar Mahallesi, Karapürçek Mahallesi, Kavaklı Köyü, Tatlar Köyü, Aydıncık Köyü, Doğantepe Mahallesi'nin üst kotları ve Solfasol Mahallesi'nin üst kotları.

Altındağ'daki kesintinin 27 Temmuz saat 15.00 itibarıyla sona ermesi planlanıyor.

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