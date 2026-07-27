Türkiye-Slovenya erkek voleybol maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final programının açıklanmasının ardından sporseverlerin gündemine girdi. Tarihinde ilk kez VNL final etabında mücadele edecek Filenin Efeleri'nin maç tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde elde ettiği tarihi başarının ardından Çin'in Ningbo şehrinde kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Grup etabını ilk sekiz içinde tamamlayan ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi belli olurken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayın programına yöneldi.

TÜRKİYE-SLOVENYA ERKEK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Slovenya arasındaki 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi çeyrek final karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek mücadele Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Slovenya-Türkiye karşılaşması, erkekler VNL final etabının açılış maçı olacak. Filenin Efeleri, normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne yükseldi. Türkiye'nin rakibi Slovenya ise 10 galibiyet ve 26 puanla grup etabını 3. basamakta bitirdi.

Türkiye-Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman? Filenin Efeleri çeyrek final yayın bilgileri

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL YAYIN BİLGİLERİ

Slovenya-Türkiye VNL çeyrek final karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak mücadele, aynı zamanda S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edilecek.

Türkiye-Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman? Filenin Efeleri çeyrek final yayın bilgileri

Filenin Efeleri, finallere kalabilmek için grup etabının son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Efeler, 22 puanla final etabına katılma hakkı kazandı. Türkiye ile Slovenya grup aşamasında da karşılaşmış, mücadeleyi Slovenya 3-1 kazanmıştı. Çeyrek final karşılaşması, milli takım açısından bu yenilginin rövanşı niteliği de taşıyacak.

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