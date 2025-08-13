Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk...

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk...
Su Kesintisi, Ankara, ASKİ, Sincan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su kesintisinin etkili olduğu ilçe ve mahalleleri tek tek paylaştı. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Ankara su kesintilerine dair araştırmalar hız kazandı. 13 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Bölge sakinleri, "Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna cevap ararken, ASKİ su kesintisi listesi belli oldu.
İşte Çubuk, Gölbaşı ve Yenimahalle 13 Ağustos Çarşamba gününe ait su kesintisi saatleri ve detaylar…

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? 

Ankara'nın Sincan, Polatlı, Çubuk, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde 13 Ağustos Çarşamba günü su şebeke hattından oluşan arızada kaynaklı plansız su kesintisi gerçekleşmiştir.

Bugün sular mahallelere göre değişiklik gösterecek şekilde 16:00, 12:00, 19:00, 17:00, 18:00 ve 15:00 saatlerinde gelecektir.

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - 2. Resim

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.08.2025 11:35:00
Tamir Tarihi: 13.08.2025 17:00:00
Detay: Alcı Mahallesi Battal Gazi Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - 3. Resim

POLATLI SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Arıza Tarihi: 13.08.2025 12:10:00
Tamir Tarihi: 13.08.2025 16:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Üç Pınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Üç Pınar Mahallesi

Arıza Tarihi: 13.08.2025 13:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2025 18:00:00
Detay: Plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Zafer Mahallesı Bir bolumu , Yeni Mahalle Bir Bölümü

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - 4. Resim

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:30:00
Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00
Detay: Çubuk ilçesi yıldırım beyazıt mahallesi şeyh şamil bulvarında meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil bulvarına bağlı sokaklar

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - 5. Resim

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ 

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:45:00
Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mahallesi 2658. sokak ø 90 pvc içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi

ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - 6. Resim

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.08.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 12.08.2025 12:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi hipodrum caddesi türk patent enstitüsü önünde meydana gelen içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesinti yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Bektaşlar ve Türk Patent Enstitüsü

Arıza Tarihi: 12.08.2025 12:30:00
Tamir Tarihi: 12.08.2025 15:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi; Yunus Emre Mahallesi Gencer caddesi içerisinde Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bağlantı çalışması sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Roma ve Bizans dönemine ait! Tam 42 adet... Bingöl'de yakalandıGelin Evi’nin yeni sunucusu belli oldu! Demet Akalın ve Ece Erken’den destek gecikmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı - HaberlerGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandıFootball Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı - HaberlerFootball Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandıİzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberlerİzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Rezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü avukat adliyeye sevk edildi - HaberlerRezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor?Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar... - HaberlerAnkara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar...Gelir belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet gelir belgesi sorgulama - HaberlerGelir belgesi nedir, nasıl alınır?
Sonraki Haber Yükleniyor...