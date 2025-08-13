ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk...

Ankara su kesintilerine dair araştırmalar hız kazandı. 13 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Bölge sakinleri, "Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?” sorusuna cevap ararken, ASKİ su kesintisi listesi belli oldu.

İşte Çubuk, Gölbaşı ve Yenimahalle 13 Ağustos Çarşamba gününe ait su kesintisi saatleri ve detaylar…

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Ankara'nın Sincan, Polatlı, Çubuk, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde 13 Ağustos Çarşamba günü su şebeke hattından oluşan arızada kaynaklı plansız su kesintisi gerçekleşmiştir.

Bugün sular mahallelere göre değişiklik gösterecek şekilde 16:00, 12:00, 19:00, 17:00, 18:00 ve 15:00 saatlerinde gelecektir.

Arıza Tarihi: 13.08.2025 11:35:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 17:00:00

Detay: Alcı Mahallesi Battal Gazi Sokak içerisinde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi

Arıza Tarihi: 13.08.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 16:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi: Üç Pınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Üç Pınar Mahallesi

Arıza Tarihi: 13.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 18:00:00

Detay: Plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi: Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Zafer Mahallesı Bir bolumu , Yeni Mahalle Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00

Detay: Çubuk ilçesi yıldırım beyazıt mahallesi şeyh şamil bulvarında meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil bulvarına bağlı sokaklar

Arıza Tarihi: 13.08.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 13.08.2025 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mahallesi 2658. sokak ø 90 pvc içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi

Arıza Tarihi: 12.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 12:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi hipodrum caddesi türk patent enstitüsü önünde meydana gelen içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesinti yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bektaşlar ve Türk Patent Enstitüsü

Arıza Tarihi: 12.08.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 15:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi; Yunus Emre Mahallesi Gencer caddesi içerisinde Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bağlantı çalışması sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi